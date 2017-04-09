أجواء الحزن تخيم على برشلونة بعد الهزيمة أمام مالاغا

المصدر: برشلونة – إرم نيوز

خيمت أجواء الحزن على فريق برشلونة، اليوم الأحد، بعدما أهدر الفريق فرصة مقاسمة ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “دياريو سبورت” الصادرة في برشلونة: “الأمر لا يقبل التسامح”، مضيفة “برشلونة أهدر فرصة ذهبية في ملقة يوم السبت”.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن “ميتشل وضع الدوري على طبق”، في إشارة إلى مدرب مالاغا وجناح ريال مدريد السابق الذي قاد فريقه للفوز على برشلونة 2-0، أمس السبت.

ولدى سؤاله حول الأسباب الرئيسية للهزيمة، قال لويس إنريكي، مدرب برشلونة: “أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكننا واجهنا صعوبة أمام فريق يلعب بشكل دفاعي”.

وأضاف: “لقد سجلوا هدفا من أول هجمة لهم بعد أن لعبنا على مصيدة التسلل، ثم ازدادت الأمور صعوبة، اعتقد أنها ليست نتيجة عادلة”.

وأوضح: “الصراع على لقب الليغا أصبح أكثر صعوبة، هناك عدد أقل من المباريات متبق، لكننا سنقاتل حتى المباراة الأخيرة”.

ويتأخر برشلونة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبإمكان برشلونة تقليص الفارق مع الريال عندما يلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو بعد أسبوعين، ولكن الفريق عليه أن يفعل ذلك دون نجمه البرازيلي نيمار.

وتعرض نيمار للطرد في الدقيقة 68 وذكر الحكم خيسوس جيل في تقريره أنه سخر من حكم الراية، وبالتالي فإن عقوبة إيقافه ستتضاعف إلى مباراتين.

ويغيب نيمار عن برشلونة أمام ريال سوسيداد وكذلك أمام ريال مدريد.

وقال إنريكي: “من الغريب أننا كفريق لا يرتكب الكثير من الأخطاء لكننا نحصل على الكثير من البطاقات.. وعلى النقيض فإن لاعبي الفرق المنافسة يتعرضون لنا بالضرب طوال المباريات، لكنهم لا يحصلون على بطاقات، إنه شيء غريب لكننا اعتدنا على ذلك”.