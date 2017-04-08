متاعب زيدان تزداد بفقدان البرتغالي بيبي

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد تأكد إصابة مدافعه البرتغالي بيبي بكسر في ضلعين من الجهة اليسرى خلال لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد وذلك بعد اصطدامه بزميله الألماني توني كروس.

وسجل المدافع المخضرم هدف ريال مدريد الوحيد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1 وفقد خلاله الفريق الملكي نقطتين في سعيه لاستعادة لقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ومن المحتمل أن يغيب المدافع البرتغالي لأكثر من شهر وربما لنهاية الموسم، حيث يستلزم هذا النوع من الإصابات حوالي 5 أسابيع على الأقل.

وسبق للمدافع البرتغالي أن أصيب في نفس المكان في ديربي عام 2015 بعد اصطدامه براؤول غارسيا وغاب عن الملاعب 35 يومًا.

وسيكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ورطة في اللقاءات القادمة لأن الفرنسي رفائيل فاران مصاب بدوره ولن يعود للملاعب في الأيام القادمة مما يعني تواجد مدافعين فقط في قلب الدفاع وهما سيرجيو راموس وناتشو.

وسيلعب الدوليان الإسبان لقاءات بايرن ميونخ ذهابًا وإيابًا ولقاء الدوري أمام سبورتينغ خيخون، في انتظار عودة المدافع الدولي الفرنسي قبل الكلاسيكو مباشرة.