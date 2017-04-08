لمن أهدى غريزمان هدفه في ريال مدريد؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أهدى أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هدفه الثمين في شباك ريال مدريد إلى ابنته ميا بمناسبة عيد ميلادها الأول.

وتألق الدولي الفرنسي وسجل هدف التعادل لفريقه عندما أرسل البديل أنخيل كوريا تمريرة بينية له ليضع الكرة في شباك كيلور نافاس حارس مرمى النادي الملكي.

وكتب غريزمان عبر حسابه على “تويتر” صباح يوم ديربي العاصمة الإسبانية الذي انتهى بالتعادل اليوم السبت: “سنة واحدة مرت، سنة واحدة من السعادة والنقاء”.

وكشف نجم أتلتيكو مدريد عن اسم ابنته خلال احتفاله بهدفه في الدقيقة 85 حيث كان يكتب اسمها على جوربه، إذ رفع قدمه ووضع الاسم أمام الكاميرات.