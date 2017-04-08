أتلتيكو مدريد يخطف التعادل من ريال مدريد ويشعل الصراع على ترتيب الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أهدر ريال مدريد فرصة ذهبية لاستعادة الانتصارات في ديربي العاصمة الإسبانية على ملعبه بمسابقة الدوري المحلي وسقط في فخ التعادل 1/1 مع جاره وضيفه أتلتيكو مدريد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت اليوم أيضًا فوز إسبانيول على ديبورتيفو ألافيس 1/0.

وعلى ستاد “سانتياغو برنابيو”، سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفًا في الوقت القاتل ليحرم ريال مدريد من مواصلة انتصاراته المتتالية، وحرمه من تحقيق الفوز السادس له على التوالي في المسابقة حيث سقط ريال مدريد في فخ التعادل الثاني له مقابل 6 انتصارات في آخر 8 مباريات خاضها بالمسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة موسعًا الفارق مع برشلونة إلى 3 نقاط قبل مباراة برشلونة اليوم في ضيافة مالاغا وتتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 62 نقطة حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي لتكون دفعة معنوية هائلة للفريق قبل مباراته المقررة مع ليستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

ورغم إهدار نقطتين ثمينتين، كانت مباراة اليوم أفضل استعداد لريال مدريد قبل مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 8 الأوروبي أيضًا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع البرتغالي بيبي هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 52 قبل أن يحرز غريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 85.

والتعادل هو الأول لريال مدريد بعد 3 هزائم متتالية أمام أتلتيكو مدريد على ستاد “سانتياغو برنابيو” في ديربي العاصمة ضمن مواجهات الفريقين بالدوري.