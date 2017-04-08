سواريز يدرب ابنه على حراسة المرمى (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

ظهر لويس سواريز، نجم هجوم برشلونة، وهو يدرب ابنه بنيامين على مركز حراسة المرمى خلال مقطع فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر سواريز المقطع القصير عبر حسابه الشخصي على الموقع وهو يتدرب مع ابنه بنيامين داخل المنزل، حيث بدا أن مركز حراسة المرمى يستهوي الابن وليس الهجوم مثل والده.

ويعد سواريز الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي كأفضل هداف في أوروبا واحدا من أبرز المهاجمين في العالم حاليا، حيث سجل 32 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

كذلك فإن المهاجم الأوروغوياني هو ثاني هدافي الليغا الإسبانية هذا الموسم بـ24 هدفا في 28 مباراة، بفارق 3 أهداف عن زميله ميسي، صاحب الصدارة.

يذكر أن بنيامين سواريز (3 سنوات) التحق بالمدرسة التي أنشأها النادي الكتالوني في أغسطس الماضي من أجل تعليم أبناء اللاعبين كرة القدم في سن مبكرة، ويزامله ابنا ميسي ونيمار كذلك.