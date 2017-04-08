كيف سخر لويس إنريكي من ديربي مدريد؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أطلق لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، تصريحات ساخرة بشأن ديربي مدريد بين ريال وأتليتكو، الذي سيقام قبل أربع ساعات على مواجهة فريقه لملقة في الليغا، اليوم السبت.

ورغم تركيز لويس إنريكي على مباراة فريقه أمام مالاغا، إلا أن الصحفيين لم يتركوه دون التعليق على ديربي العاصمة بين الفريقين، حيث سأله البعض عمّا إذا كان سيشاهد الديربي أم لا، فرد قائلاً: “متى ستقام؟ حسنًا لو لم أكن نائمًا في القيلولة لبعض الوقت قد أشاهدها”.

وسيكون بوسع ريال مدريد أن يظهر مدى جديته في إحراز اللقب لأول مرة في خمس سنوات عندما يستضيف جاره أتليتيكو مدريد بعد ساعات وسط سلسلة من النتائج الرائعة لفريق دييغو سيميوني.

وأنهى ريال ثلاثة مواسم من الإخفاق في الدوري أمام أتليتيكو في وقت سابق من الموسم بالفوز بثلاثية نظيفة في فيسنتي كالديرون في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف وقدم فريق زين الدين زيدان عرضًا لم ينجح كثيرًا في تكراره.

ويملك ريال بطل أوروبا مصيره بيديه مع التقدم بفارق نقطتين على برشلونة وأيضا مباراة واحدة مؤجلة رغم الشكوك التي تحيط بمدى قوة الفريق.

وعن رأيه في قمة البرنابيو، قال المدير الفني للنادي الكتالوني: “سباق القمة بالنسبة لنا سيكون في مالاغا لأنه حال عدم الفوز سيتعقّد موقفنا في الصراع من أجل الاحتفاظ باللقب.. بالطبع الصراع مع المنافس المباشرة يكون حاسما في مصير المسابقة لكن يجب الفوز على مالاغا”.