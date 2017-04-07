رئيس أتلتيكو مدريد يتوقع بقاء أبرز لاعبيه

المصدر: مدريد - إرم نيوز

اعتبر كثيرون أن فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عكس التوقعات واحدة من أروع قصص اللعبة ولكن إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد يرى أن فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني في 2014 لا يقل عنها روعة.

وربما تكون مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا التي تقام يوم الأربعاء المقبل في مدريد الأكبر في تاريخ ليستر سيتي الممتد طوال 133 عامًا ولكن منافسه اعتاد المشاركة في البطولة القارية ووصل للنهائي مرتين في آخر 4 سنوات.

ورغم ذلك قال سيريزو إن الناس ينسون كم كانت فرص أتلتيكو مدريد ضئيلة قبل أن ينهي هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري التي استمرت 9 سنوات عندما فاز باللقب في 2014.

وقال سيريزو في مقابلة حصرية لرويترز في استاد فيسنتي كالديرون: “تقريبًا كان من المستحيل كسر حلقة ريال مدريد وبرشلونة لأن كل واحد منهما يمتلك أفضل اللاعبين في العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين كانا في قمة عطائهما”.

وأضاف سيريزو، الذي تُوِّج فريقه بلقبه الأول في 18 عامًا بتعادله 1/1 مع برشلونة في المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة من الموسم: “هذا لا يمنع أن يكون هناك لاعبون رائعون في الأندية ذات الميزانية الأصغر وتمكنا من بناء فريق جيد.. كان لدينا مدرب رائع.. وبدأنا الموسم على نحو جيد وحافظنا على مستوانا”.

وأردف: “الفوارق بين ميزانية الفرق أمر مهم.. ولكن في نهاية المطاف لا يجب أن يكون حاسمًا. نفس الأمر بالنسبة لليستر سيتي الذي كان ينافس فرقًا مثل تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لذا فإن فوزه باللقب إنجاز كبير”.

وتعرض مالكو ليستر سيتي لانتقادات بعد إقالة كلاوديو رانييري في فبراير الماضي بعد تراجع كبير في النتائج ولكن سيريزو يتفهم سبب إقالة المدرب الإيطالي وهي الخطوة التي أثبتت فعاليتها إذ فاز الفريق بـ 6 مباريات على التوالي في كل المسابقات بقيادة خليفته كريغ شكسبير.

وقال: “تعتمد حياة المدربين على نتائجهم.. إذا كانت النتائج جيدة فهم كذلك.. وإذا كانت سيئة فهم شياطين”.

ويتمتع المدرب دييغو سيميوني بمكانة كبيرة في أتلتيكو مدريد حيث كان عنصرًا مهمًا في فوز الفريق باللقب في 1996 ولعب لفترة ثانية في أتلتيكو مدريد قبل أن يعتزل في الأرجنتين.

وبعدما حقق نجاحًا في بلده كمدرب عاد إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2012 لينقذ فريقًا مترنحًا بعد الخروج مبكرًا من كأس الملك أمام البسيط المنتمي للدرجة الثالثة وكان على بعد 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وبعد 5 سنوات باتت حقبة سيميوني هي ثاني أطول فترة لمدرب في أتلتيكو مدريد على مدار تاريخه وقاد الفريق في أكثر من 300 مباراة وجعل منه قطبًا ثالثًا في إسبانيا إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة.

وقال سيريزو: “تولى المسؤولية عندما كان الفريق في وضع صعب للغاية وغيّر كل شيء وظل الفريق تحت قيادته في القمة لخمس سنوات. أثبت أنه مدرب رائع.. إنه مشجع كبير لأتلتيكو مدريد”.

وغالبًا ما يبدو سيميوني وكأنه مشجع وكثيرًا ما يوجه التعليمات للاعبيه من المنطقة الفنية ويلوح بيديه داعيًا الجماهير لتشجيع الفريق في اللحظات العصيبة.

وأطلق المدرب الأرجنتيني أجراس الإنذار في وقت مبكر من الموسم عندما قلل مدة عقده لينتهي في 2018 بدلًا من 2020 ولكن سيريزو لا يخشى من أن يرحل سيميوني قريبًا.

وأضاف: “حياته رائعة هنا في مدريد.. أنجب طفلة مؤخرًا.. هو وزوجته سعيدان للغاية هنا. الجميع بداية بالجماهير وحتى الرئيس ومرورًا بمجلس الإدارة يدعمه. ماذا سيطلب أكثر من ذلك”.

*استاد جديد

وتمثل قيادة أتلتيكو مدريد في استاد جديد يسع 67 ألف متفرج في الجانب الآخر من المدينة في سبتمبر المقبل عنصر جذب يدعو سيميوني للبقاء في الفريق.

وقال سيريزو: “أمضينا في كالديرون 50 عامًا رائعة.. هنا فزنا بالعديد من الألقاب.. مر أفضل لاعبي العالم من هنا ولكن حان وقت التغيير”.

ويأمل سيريزو في أن يساهم الاستاد الجديد، إلى جانب النجاح المستمر داخل الملعب، في بقاء أفضل لاعبيه أمثال أنطوان غريزمان الفائز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا 2016 وحارس المرمى يان أوبلاك من سلوفينيا مع النادي بدلًا من اقتفاء أثر لاعبين أمثال سيرجيو أغويرو ورادامل فالكاو ودييغو كوستا الذين رحلوا عن النادي بعد تألقهم.

وقال سيريزو: “سيلعب أفضل العناصر .. لحسن الحظ نملك لاعبين يعشقون اللعب في أتلتيكو مدرريد”.

وأضاف: “نبلي بلاءً حسنًا في دوري الأبطال.. ننهي كل موسم في مراكز متقدمة بالدوري.. سنملك ملعبًا رائعًا ولدينا قاعدة جماهيرية رائعة تحب كل لاعبينا. لدينا كل ما قد يصبو إليه أي لاعب”.