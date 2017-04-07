إيسكو يعلّق على شائعات انتقاله إلى برشلونة

المصدر: إرم نيوز

نفى إيسكو ألاركون لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني نيته الانتقال إلى برشلونة، واضعًا حدًا للشائعات الكثيرة حول هذا الموضوع.

وربطت تقارير إيسكو بالانتقال لبرشلونة، وازدادت التكهنات أمس بعد صورة نشرها اللاعب تحتوي عبوة بطاطس مغلفة بشعار برشلونة وهو ما أسال الكثير من الحبر.

وكتب الدولي الإسباني عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لن أنضم إلى برشلونة، أيها الناس المزعجون”.

وأضاف: “الصورة التي نشرتها مفادها أننا سنفوز عليهم”، في إشارة إلى الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية بموقع “انستغرام” مع بعض أصدقائه، أثناء تناول عبوة بطاطس خاص بنادي برشلونة، احتفالاً بالفوز الذي حققه الريال أمام ليغانيس في بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 4/2.

وينتهي عقد اللاعب القادم من مالاغا صيف العام المقبل.

ولعب إيسكو 29 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، وأحرز خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.