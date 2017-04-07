لاعبو برشلونة يحددون خليفة لويس إنريكي

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة عن موقف لاعبي برشلونة من تولي خوان كارلوس أونزي، المدرب المساعد للويس إنريكي، تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان إنريكي أعلن أنه لن يمدد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وربطت وسائل الإعلام أكثر من مدرب بالانتقال لبرشلونة مثل رونالد كومان ماوريسيو بوكيتينو وماسيمليانو آليغري.

لكن وسائل الإعلام المقربة قالت إن أونزوي هو أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني، لمعرفته التامة بالفريق وكل الأمور داخل النادي، كما أنه لن يحتاج لفترة من أجل التأقلم.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن إدارة البلاوغرانا تعلم رد فعل اللاعبين حول تعيين أونزوي، الذي يملك علاقة طيبة جدًا معهم، منذ كان مدربًا لحراس المرمى في فترة بيب غوارديولا، حيث لا يوجد أي خلاف عليه.

وأقالت الصحيفة: “اللاعبون أعلنوا رغبتهم بتولي أونزوي تدريب الفريق، عندما تم استطلاع رأيهم حول ذلك الأمر”.

يشار إلى أن برشلونة حقق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات منذ إعلان إنريكي قراره بالرحيل عن الفريق.