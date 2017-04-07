الأرجنتين تعلن الموقف النهائي للمدرب إدغاردو باوزا

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقاء إدغاردو باوزا في منصبه مدربا لمنتخب الأرجنتين لكونه يملك عقدا ساري المفعول وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد.

وقال تابيا بعد أول اجتماع مع مدرب المنتخب “أنا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وهناك مدرب يملك عقدا ونحن من نتخذ القرار وليس اللاعبون .”

وأضاف رئيس الاتحاد الأرجنتيني “اجتمعت معه ووجدته في حالة جيدة علينا مواصلة العمل نحن نعرف بعضنا بعضا جيدا .”

ورغم تصريحات رئيس الاتحاد الأرجنتيني حول مسؤولية الإدارة في اتخاذ قرار يخص المدرب لكنه سيرحل الأسبوع المقبل لبرشلونة للقاء ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو عميدي المنتخب للحديث معهما حول الوضعية الحالية ورأيهما في قرار الإبقاء على باوزا مدربا.

وسيقود باوزا على الأقل المنتخب الأرجنتيني خلال اللقاء الودي أمام البرازيل المقرر في أستراليا يوم الـ9 من حزيران / يونيو المقبل قبل العودة لتصفيات كأس العالم روسا 2018 خلال شهر آب / أغسطس المقبل.

ويحتل منتخب الأرجنتين الصف الخامس في التصفيات على بعد 4 جولات من نهايتها وهو مركز لا يؤهله مباشرة، وما زال ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاستئناف حول إيقاف نجمه ليونيل ميسي لأربعة لقاءات.