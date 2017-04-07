ليس بينها ريال مدريد.. 4 أندية فقط تستطيع شراء غريزمان

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني وأحمد نبيل

تحدث إيريك أولهاتس وكيل أعمال النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد عن إشاعات رحيل موكله خلال الصيف المقبل والفرق القادرة على دفع ثمنه وشروط اللعب فيها الموسم الجديد.

وقال إيرك أولهاتس لقناة ” RMC ” :” مبدئيًا هناك تفكير في موضوع الرحيل لكون هناك فرق تطرق الباب.”

وتحدث وكيل غريزمان عن ثمن اللاعب والفرق القادرة على دفعه قائلاً: “هناك أشياء ممكنة وأخرى لا ، من يستطيع دفع 100 مليون يورو هناك 5 فرق لا غير ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا و 3 فرق من إنجلترا وهي: تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.”

وأكد إيرك أولهاتس أن الفرق الخمس ليس كلها مرشحة لضمه، وريال مدريد يبقى سكة شبه مستحيلة بسبب الاتفاق بين الجارين.

كما نفى كل الإشاعات المتعلقة بالتفاوض مع مانشستر يونايتد وقال: ” لقد سمعت أن الأمر انتهى وأنه وقع ، رغم كوننا لا نعرف إن كانوا سيشاركون في دوري أبطال أوروبا وهو معطى مهم .”

وأكد وكيل غريزمان أن موكله سيرحل نحو فضاء يوفر له كل أسباب النجاح وقال :” يجب أن تكون كل الظروف جيدة، والمكان الذي سيعيش فيه الأصدقاء والشمس وبالطبع التنافس على مستوى عال .”

وفتح إيرك أولهاتس الباب أمام باريس سان جرمان وقال: “ليس هناك تقارب مع الفريق حاليًا كما في السنة الماضية ، لكنهم إذا قرروا الدخول للمغامرة سيكون هناك 4 فرق قادرة على التنافس على ضمه .”

وكان غريزمان نفى بدوره إشاعات رحيله عن أتلتيكو مدريد واتفاقه مع مانشستر يونايتد ورفض أخيرًا الجواب عن السؤال مؤكدًا أنه تعب من تكرار النفي والحديث عن سعادته داخل فريقه حاليًا وأن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات .

وتحدث أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد عن العديد من الأمور المهمة خلال حدث ترويجي لإعلان عن “شامبو” في مدريد بينها ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد وإشائات رحيله عن النادي وسبب ارتدائه القميص رقم سبعة.

إلى ذلك، نشرت صحيفة AS حوارًا مع النجم الدولي الفرنسي ورده بصراحة على أسئلة الصحفيين خلال ذلك الحدث.

كيف ترى الديربي بعد ساعات؟

غريزمان: أشعر بحالة جيدة وأركز على مباراة السبت، وهي مباراة مهمة للجماهير والفريق ونتمنى الظهور بشكل جيد.

كيف ترى حظوظ أندية الليغا الثلاثة في دوري الأبطال؟

غريزمان: ريال مدريد وبرشلونة سيخوض مباراة قوية وكذلك نحن، ونتطلع لمواجهة ليستر سيتي.

هل ستكون مع الأتليتي الموسم المقبل؟

غريزمان: دائمًا يتكرر السؤال نفسه ولا أعرف ما أقوله، أجد نفسي أكرر الكلام نفسه، بالتأكيد أرى نفسي هنا، فهو نفس الجواب الذي قلته في العديد من المرات وهذا السؤال حقًا متعب للغاية.

من تفضل مواجهته في دوري الأبطال الدور المقبل مدريد أو برشلونة؟

غريزمان: كلاهما بحاجة لتجاوز الدور المقبل لأن بايرن ميونخ ويوفنتوس فريقان قويان للغاية، ودعونا ننتظر ونرى ونحن بحاجة إلى التأهل أيضا.

هل لديكم فرصة للتتويج بالليغا؟

غريزمان: لست متأكدًا من ذلك حاليًا، هدفنا ضمان التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل ومباراة الديربي مهمة لكن انهاء الموسم في المركز الرابع سيكون مخيبًا للآمال واختصار الإجازة الصيفية من أجل خوض المباراة المؤهلة لدور المجموعات.

كيف تتعامل مع غاميرو في الملعب؟

غريزمان: هو لاعب ايجابي ويبذل قصارى جهده لصالح الفريق، سنضطر للانتظار لمعرفة ما إذا كان جاهزًا لمباراة السبت أم لا.

ما سر ارتدائك القميص 7؟

غريزمان: ديفيد بيكهام هو مثلي الأعلى حينما كان في مانشستر يونايتد ويرتدي هذا القميص ثم في وقت لاحق ارتدى القميص 23 ثم 32 في باريس سان جيرمان.