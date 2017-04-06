الكاميرات تفضح ما قاله رودريغيز ضد زيدان (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

رصدت العدسات انفعال جيمس رودريغيز أثناء استبداله خلال مباراة ريال مدريد وليغانيس أمس الأربعاء، حيث كشفت حركات شفاهه عن أنه قام بسب مدربه زين الدين زيدان.

وأراح زيدان العديد من لاعبيه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد ثم بايرن ميونخ الأسبوع المقبل وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل.

واُستبدل رودريغيز في الدقيقة 71، حيث تلفظ ببعض الكلمات في الملعب وخرج بصعوبة رغم محاولة مارسيلو تهدئته عبر تشجيعه أثناء الخروج.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية منها “ديبورتيس كواترو” والتي نقلت عنها صحيفة “ماركا” ما قاله الدولي الكولومبي أثناء استبداله، حيث رصدته الكاميرات يقول: “ابن…. حتى لم يدعني ألعب مباراة بالكامل”.

وقلل زيدان من غضب نجمه الكولومبي وأكد أنه سعيد بالعمل الذي يقوم به وقال بعد اللقاء “أبتسم دائمًا لكونكم تطرحون السؤال نفسه وأقول لكم بصراحة ليس لدي أي شيء ضد جيمس هو لاعب هجومي وأول لاعب يمكن أن تغيره هو لاعب الهجوم لكونهم يشتغلون كثيرًا”.

وأضاف المدرب الفرنسي “التغيير شيء عادي جدًا وأنا سعيد بما قدّمه ويقدّمه، أنتم تقولون إن هناك شيئًا ضده وهذا غير صحيح تمامًا، أريد أن أقوم بشيء جيد للفريق، أعرف أنه كان غاضبًا لكن جيمس لاعب مهم وبالنسبة لي أيضًا هو مهم لكن الفريق قبل كل شيء”.

ولم يقم قائد منتخب كولومبيا بتحية مدربه أثناء خروجه من الملعب كما ضرب بقوة كرسيا في دكة البدلاء ما أثار انتباه لاعبي وإداريي ريال مدريد.