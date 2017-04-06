صورة تحرج إيسكو وتُعيد فتح ملف ارتباطه ببرشلونة

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

اضطر النجم الإسباني إيسكو للتدخل بسرعة وتغيير صورة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” رفقة مجموعة من أصدقائه يحتفل خلالها بالفوز 4/2 على ليغانيس في الدوري الإسباني أمس الأربعاء.

ونشر متوسط ميدان ريال مدريد الصورة وكان على الطاولة كيس عليه شعار برشلونة، وهو ما أثار عددًا من التعليقات التي عادت للحديث عن إمكانية انتقاله بعد نهاية عقده للغريم التقليدي للفريق الملكي.

وتدارك إيسكو الأمر بسرعة وعاد لنشر الصورة نفسها لكن بدون الكيس الذي يحوي شعار برشلونة.

ويعيش إيسكو فترة جيدة مع ريال مدريد وأصبح يأخذ وقتًا أكبر في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، بعد تقارير تحدثت عن قرب تمديد عقده مع الفريق.