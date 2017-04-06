تعرف على الحسناء سامانتا كلايتون “سبب قوة عضلات رونالدو” (صور)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد عن سبب لياقته البدنية المتميزة وعضلات بطنه المشدودة دائما حيث أرجع الفضل في ذلك إلى مدربته الخاصة سامانتا كلايتون.

ويحسد العالم أجمع رونالدو على جسده المتناسق وعضلات بطنه القوية ولا يحدث ذلك إلا باعتناء خاص من كلايتون البطلة الأولبمبية البريطانية السابقة التي تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على لياقة المهاجم البرتغالي.

والتقت خبيرة التغذية البريطانية والعداءة الأولمبية السابقة رونالدو لأول مرة من خلال عملها مع شركة “هرباليفي” الأمريكية حيث عملت معه من أجل تحسين سرعته وقوته.

ومنذ أن كشف رونالدو عن اسمها باتت كلايتون من أكثر مواد البحث على موقع “غوغل” الشهير لمعرفة برامجها الغذائية وكيفية الاعتناء بصحتها ولياقاتها البدنية رغم بلوغها 37 عاما وولادتها لأربعة أبناء.

وكان أول تعليق من رونالدو عن علاقته بكلايتون من خلال نشر صورة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حديقة منزله في منطقة “لا فينكا” الفاخرة في العاصمة الإسبانية مدريد وعلق عليها قائلا “أعمل على زيادة سرعتي مع خبيرة اللياقة البدنية سامانتا كلايتون”.

وشاركت الرياضية الأولمبية السابقة في دورة سيدني عام 2000 ولها ما يقرب من 68،000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أم لأربعة أطفال ومتزوجة من رويس كلايتون لاعب كرة البيسبول السابق سان فرانسيسكو جيانتس وتقيم حاليا في ماليبو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة حيث تعمل في تدريب العدائين وكذلك تواصل عملها مع شركة “هرباليفي”.