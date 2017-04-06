شاهد انفعال رودريغز الشديد بعد استبداله أمام ليغانيس (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

لا تمر العلاقة بين مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان ونجمه الكولومبي جيمس رودريغيز بفترة جيدة بعد تكرر جلوس اللاعب في دكة البدلاء واستبداله أول لاعب في اللقاءات التي يشارك خلالها.

وشهد لقاء ريال مدريد وليغانيس لحظة غضب من النجم الكولومبي بعد قرار زيدان باستبداله في الدقيقة 71 بالإسباني إيسكو حيث تلفظ ببعض الكلمات في الملعب وخرج بصعوبة رغم محاولة مارسيلو تهدئته عبر تشجيعه أثناء الخروج.

ولم يقم جيمس رودريغيز بتحية مدربه الفرنسي بعد خروجه كما ضرب بقوة كرسي في دكة البدلاء ما أثار انتباه لاعبي وإداريي ريال مدريد.

وقدم النجم الكولومبي مستوى جيدا في اللقاء لكونه سجل الهدف الأول وكان وراء الهدف الرابع للفريق الملكي لكن زيدان رغم ذلك قام بتغييره كأول خيار في اللقاء بإيسكو.

ويثير مستقبل جيمس رودريغيز التكهنات حيث تشير عدة تقارير عن قرب رحيله عن ريال مدريد في الصيف القادم وقد تكون وجهته الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رغبة عدة أندية في ضمه أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

وقلل زيدان من غضب نجمه الكولومبي وأكد أنه سعيد بالعمل الذي يقوم به وقال بعد اللقاء “ابتسم دائما لكونكم تطرحون السؤال نفسه وأقول لكم بصراحة ليس لدي أي شيء ضد جيمس هو لاعب هجومي وأول لاعب يمكن أن تغيره هو لاعب الهجوم لكونهم يشتغلون كثيرا.”

وأضاف المدرب الفرنسي “التغيير وأن يكون غاضبا هو شيء عادي جدا وأنا سعيد بما قدمه ويقدمه، أنتم تقولون أن هناك شيئا ضده وهذا غير صحيح تماما، أريد أن أقوم بشيء جيد للفريق، أعرف أنه كان غاضبا لكن جيمس لاعب مهم وبالنسبة لي أيضا هو مهم لكن الفريق قبل كل شيء.”