ليس ميسي.. تعرف على أسرع لاعب في برشلونة

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نشرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية تقريرًا حول سرعة لاعبي برشلونة من خلال مشاركاتهم برفقة فريقهم في اللقاءات السابقة وكانت النتيجة أن النجم البرازيلي نيمار تفوق على الجميع بسرعة بلغت 34،83 كيلومتر في الساعة.

ويجمع النجم البرازيلي بين المهارة والسرعة وسجل هذا الرقم خلال مواجهة سبورتينغ خيخون في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، كما يعتبر اللاعب الأكثر حصولا على ضربات أخطاء في البطولات الأوروبية الكبرى بواقع 106 في 24 لقاء.

ويأتي خلف نيمار المخضرم الفرنسي جيريمي ماتيو بسرعة بلغت 34،25 كيلومتر في الساعة وكانت أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

ويحتل الصف الثالث الإسباني أليكيس فيدال بـ33،8 كيلومتر في الساعة والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو رابعا بـ33،71 كيلومتر في الساعة.

ويأتي خلفهم في المركز الخامس الإسباني جوردي ألبا بـ33،67 كيلومتر في الساعة بينما يعتبر سيرجيو بوسكيتش أسرع لاعبي الوسط ويحتل الصف السادس بـ33،64 كيلومتر في الساعة.

بينما يحتل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الصف الـ 11 بسرعة بلغت 32،86 في الساعة والنجم الأول للفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الصف الـ 13 بسرعة بلغت 32،27 في الساعة.

ويحتل الكرواتي إيفان راكيتش الصف الـ 19 والأخير بسرعة تبلغ 30،66 كيلومتر في الساعة وقبله في الصف الـ 18 العميد أندرياس إنييستا بسرعة تبلغ 31،62 في الساعة.