بابا الفاتيكان يرعى المباراة الأخيرة بملعب أتلتيكو مدريد.. تعرف على السبب

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أنه “سيرعى” المباراة الأخيرة، التي ستقام على ملعب فيسينتي كالديرون، معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، هذا الموسم في 28 أيار/مايو المقبل، وهي مباراة ودية خيرية ستجمع بين لاعبين من أتلتيكو وأساطير كرة القدم ونجوم عالميين آخرين.

وأعلن النادي الإسباني اليوم الأربعاء عن موعد انعقاد المباراة، التي تأتي بعد يوم واحد من نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس.

وستقام المباراة المذكورة لدعم أعمال الخير، حيث ستخصص إيراداتها لصالح المؤسسة الخيرية الدولية، التي يرعاها البابا فرانسيس، والتي يتركز عملها مع المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأعلن مدير المؤسسة الخيرية خوسيه ماريا دل كورال أن بابا الفاتيكان سيرعى المباراة، وأضاف “ندين بالفضل لكرة القدم، لأن هذه الرياضة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع التعليم”.

وحضر حفل الإعلان عن إقامة المباراة بعض من عناصر الفريق الأول لنادي أتلتيكو مدريد مثل كوكي وجابي وخوانفران وبعض من أساطير النادي مثل اديلاردو وميغيل أنخيل رويز وأبيل ريسينو وكليمينتي ولويز باريرا وخوسيه لويس بيريز كامينيرو ومانولو وأنطونيو لوبيز ولويز بيريا.

وخلال الحفل تم عرض بعض الصور لمباريات تاريخية، أقيمت على ملعب فيسينتي كالديرون، بالإضافة إلى مقطع مصور “فيديو” يتحدث فيه البابا عن قيمة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وستجمع المباراة الأخيرة على فيسينتي كالديرون هذا الموسم بين فريق مكون من أساطير أتلتيكو مدريد وبعض اللاعبين الحاليين للنادي أمام فريق مكون من لاعبين دوليين سابقين وحاليين.