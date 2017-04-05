نجوم برشلونة يسخرون من نيمار (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تجرع البرازيلي نيمار لأول مرة من الكأس الذي كان يذيق المدافعين سواء زملائه أو المنافسين منه، وذلك حينما مرر زميله المخضرم خافيير ماسكيرانو الكرة بين ساقيه خلال التدريب الأخير لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في الليغا في وقت لاحق، يوم الأربعاء.

وكان المدافعون يواجهون نيمار وأرجلهم مغلقة خشية أن يمرر الكرة بينها في مشهد يثير سخرية الجماهير منهم، وهو نفس الأمر الذي يحدث مع زميله ليونيل ميسي.

لكن خلال التدريب وبينما كان نيمار يحاول استخلاص الكرة من زميله الأرجنتيني المخضرم ماسكيرانو، إلا أن الأخير وضع الكرة بين ساقي قائد البرازيل.

وبعد هذا الموقف صفق الجميع لماسكيرانو في مشهد نادر بالنسبة لنيمار الذي طالما سخر من زملائه بعدما مرر الكرة بين قدميهم.