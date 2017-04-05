جورجينا تعود لمهنتها الأولى من أجل كريستيانو رونالدو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قبل حوالي شهر انتشرت أخبار عن توقع ميلاد توأم جديد لكريستيانو رونالدو عن طريق أم بديلة في الولايات المتحدة والتوأم طفلين ذكرين.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الأم البديلة تعيش حاليا في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تلد الطفلين ويصلا إلى مدريد فور ميلادهما.

ومثل كريستيانينو، الابن الوحيد لرونالدو، ستعتني بالتوأم دولوريس والدة رونالدو، لكن الجديد في الأمر هذه المرة أن جورجينا رودريغيز الصديقة الجديدة لنجم ريال مدريد بدأت في التدريب على كيفية الاعتناء بالتوأم، رغم أنه سبق لها العمل كمربية أطفال في بداية حياتها المهنية في مدينة بريستول الإنجليزية قبل عامين.

وأشارت الصحف البرتغالية، اليوم الأربعاء، إلى أن رودريغيز سيكون لها دور رئيس في الاعتناء بالتوأم خاصة وأن لها خبرة في هذا المجال من قبل.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية صورة لها بصحبة فتاتين توأم في إشارة إلى ما هي مقبلة عليه بعد ولادة توأم رونالدو.

ويستعد هداف ريال مدريد لمواجهة ليغانيس في وقت لاحق اليوم ضمن الدوري الإسباني الذي يتصدره النادي الملكي بفارق نقطتين عن برشلونة وله مباراة مؤجلة أيضا.