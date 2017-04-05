الإصابة تبعد فاران مرة أخرى عن ريال مدريد

المصدر: مدريد – إرم نيوز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن الفحوصات الطبية أكدت أن مدافعه الفرنسي رافاييل فاران سيغيب لمدة شهر عن الملاعب بسبب إصابة عضلية.

وقال ريال مدريد في بيان له: “الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا رافاييل فاران في مستشفى موراليخا الجامعي أثبتت معاناته من إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر”.

وسيغيب فاران على أقل تقدير عن مباراتي ريال مدريد في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، ومباراتي أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، وبرشلونة في الـ 23 من نيسان/أبريل الجاري، بالإضافة إلى مباريات أخرى.

وكان فاران تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر أيضا في الـ 22 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام فالنسيا، قبل أن يعود مرة أخرى يوم الأحد أمام ألافيس في الدوري الإسباني لتجدد إصابته مرة أخرى.