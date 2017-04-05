هل يشعل ريال مدريد الحرب مع أتلتيكو مدريد؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشفت صحيفة “ماركا”، المقربة من أسوار ريال مدريد، عن أن إدارة الفريق الملكي تسعى لضم المدافع الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز، البالغ من العمر 19 عاما، والمعار من أتلتيكو مدريد لديبورتيفو ألفيس.

وحسب الصحيفة، فإدارة الفريق الملكي مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الجار والبالغ 24 مليون يورو ليصبح حرا ويوقع لريال مدريد دون اللجوء للتفاوض مع الجار والغريم حول اللاعب.

واعتبرت وسائل إعلام إسبانية خطوة الفريق الملكي بمثابة إعلان حرب على جاره وخرق للاتفاق السابق والقاضي بعدم التفاوض مع لاعبين من الفريقين الجارين، دون اللجوء لإدارة الفريقين والاتفاق بينهما.

وتجنب الفريقان عقد صفقات بينهما في السنوات الماضية، رغم كون عدة لاعبين لعبوا للفريقين في السابق لكنهم مروا من فرق أخرى.

ويعتبر ثيو هيرنانديز من اللاعبين الشباب المميزين ويلعب كمدافع أيسر ولم يجد مكانا في تشكيلة الأرجنتيني دييغو سيميوني ليرحل معارا لألفيس.

ورد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، على خبر “ماركا”، مؤكدا أنه لا يعلم عن اتصالات تمت بين لاعب فريقه وإدارة ريال مدريد، مشددا على أن عقد اللاعب طويل الأمد.

وقال سيريزو: “ليس هناك حرب، هناك حقيقة، ثيو لاعب للأتلتيكو ومعار لديبورتيفو ألفيس وسيعود في الصيف لكونه يملك عقدا طويل الأمد معنا”.

وأضاف: “لا علم لي باتصال ريال مدريد واللاعب، ماركا من تملك الخبر، بالنسبة لي ثيو سيعود في الصيف وأتمنى أن يلعب معنا الموسم المقبل”.

وكان زيدان، مدرب ريال مدريد، أثار مزيدا من الشكوك حول الموضوع وقال بشأن مواطنه الشاب: “ثيو لاعب مميز وجيد دون شك ولا علم لي بالبقية، أنا أركز على لاعبي فريقي فقط ولا يمكنني التعليق على أي أخبار تخص لاعبا آخر”.

المدافع الشاب عبر عن رغبته في اللعب كأساسي في المستقبل ويعرف أن حظوظه في ريال مدريد أفضل لكون مارسيلو يحتاج لبديل جيد، بينما قد تكون حظوظه أضعف في أتلتيكو مدريد.