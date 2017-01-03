سيلتا فيغو يكتسح فالنسيا في كأس ملك إسبانيا ومظاهرات تطالب برحيل مالك الفريق

المصدر: مدريد ونورالدين ميفراني – إرم نيوز

اقترب فريقا سيلتا فيغو وإيبار كثيرا من التأهل إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بعد أن حقق كلاهما فوزا كبيرا خارج ملعبهما اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16.

واكتسح سيلتا فيغو مضيفه فالنسيا 4-1 كما تغلب إيبار على مضيفه أوساسونا 3-0.

ويحتاج سيلتا فيغو وإيبار إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدفين في مباراة الإياب لكي يعبرا رسميا لدور الثمانية.

وعلى ملعب ميستايا، باغت سيلتا فيغو أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في أقل من 18 دقيقة.

وكانت البداية عن طريق إياغو إسباس خونكال، الذي افتتح التسجيل من ضربة جزاء بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وأضاف المهاجم البلجيكي الشاب ثيو بونغوندا الهدف الثاني لسيلتا فيغو في الدقيقة 14 ثم تبعه لاعب الوسط الدنماركي دانييل واس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، رد فالنسيا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 58 عن طريق دانيال باريخو، ولكن المهاجم السويدي جون جيديتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع لسيلتا فيغو في الدقيقة 75.

وتواصلت معاناة فالنسيا في الموسم الحالي، حيث اقترب الفريق من الخروج من مسابقة الكأس بعد أن عانى كثيرا في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

ورحل المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي عن فالنسيا قبل أعياد الميلاد (الكريسماس) وخلفه فورو غونزاليس في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لكن بدايته مع الفريق كانت كارثية.

ويبحث فالنسيا عن المدرب العاشر له منذ إقالة يوناي إيمري في 2012..

جماهير فالنسيا خارج المستايا “بيتر ليم ارحل” “المستايا يصحى” pic.twitter.com/XVWNdtRJz9 — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) January 3, 2017

وهتفت الجماهير كثيرا ضد مالك النادي بيتر ليم ومدير الكرة خيسوس غارسيا.

وقام المئات الجماهير بالخروج من ملعب “ميستايا” مباشرة بعد تأخر الفريق 3-0 ورفعوا الشعارات مطالبين بالتغيير وبرحيل المالك السنغافوري.

ويوجد فالنسيا في مركز متأخر في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الـ17 بفارق الأهداف فقط عن المركز المؤدي لمغادرة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعلى ملعب آل سادار تقدم ألكسندر ميسا بهدف لإيبار في الدقيقة 28 ثم أضاف البرتغالي تياغو مانويل بيبي الهدف الثاني في الدقيقة 75 قبل أن يختتم أدريان غونزاليس التسجيل في الوقت بدل الضائع.