زيدان يستبعد رونالدو من مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المباراة أمام إشبيلية، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

ورغم غياب سيرخيو أوغويرو وبيبي وغاريث بيل وماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز، بسبب الإصابة، لكن زيدان قرر أيضا منح راحة سلبية لرونالدو.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإن قرار زيدان نابع من رغبته في حصول نجم الفريق الأول على راحة كافية قبل العودة لقيادة دفة الفريق من جديد.

ومن المتوقع أن يعود رونالدو للمشاركة مع الريال في المباراة أمام غرناطة، يوم السبت المقبل، بالدوري الإسباني.

وترجع آخر مشاركة لرونالدو مع النادي الملكي إلى يوم 18 من الشهر الماضي، حينما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في اليابان عندما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز على كاشيما إنتلرز 4-2.