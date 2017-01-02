إيفا لونغوريا وماركو شريل يقدّمان حفل جوائز الفيفا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ستقدم الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا والمذيع الألماني ماركو شريل حفل جوائز الاتحاد الدولي (الفيفا) للأفضل لعام 2016 يوم الاثنين المقبل في زيوريخ.

وستكون أبرز جائزة بالطبع سيقدمها الثنائي السابق هي جائزة أفضل لاعب في 2016 التي يتنافس عليها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

وتلي هذه الجائزة في الأهمية جائزة أفضل مدرب التي يتنافس عليها الفرنسي زين الدين زيدان مع كلاوديو رانييري وفرناندو سانتوس.

وسبق لرونالدو التتويج بالكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب في العالم وهو المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الفيفا أيضًا بعد انفصالها عن “فرانس فوتبول”.

تعدّ لونغوريا المولودة في تكساس ممثلة مشهورة ومخرجة ومنتجة سينمائية، ربما لعبت أشهر أدوارها في المسلسل التلفزيوني Desperate Housewives (ربات منزل محبطات) الذي تقاسمت عنه مع مجموعة من الممثلين الآخرين جائزتين من جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild.

كما ترشحت لونغوريا (41 عامًا) لجائزة غولدن غلوب عام 2006، وهي معروفة أيضًا بأعمالها الخيرية، حيث أسست منظمة “أبطال إيفا” المخصصة لإثراء حياة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مؤسسة إيفا لونغوريا.

أما شريل فقد استضاف على مدى أكثر من عقد من الزمان عددًا من أكبر العروض والبرامج في ألمانيا، بما فيها برنامج Deutschland sucht den Superstar وبرنامج America/Britain’s Got Talent وبرنامج Das Supertalent.

ويملك شريل البالغ من العمر 42 عامًا خبرة واسعة أيضًا في البث الرياضي، حيث استضاف حفل الألعاب الأوليمبية عام 2004 في أثينا ومجموعة كبيرة من المباريات في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومباريات دولية.

وقال موقع الفيفا إن الحفل سيبث يوم الاثنين المقبل مباشرة من استوديوهات TPC في زيوريخ على الموقع وعلى قناة الفيفا في موقع YouTube، وهو ما سيتيح للمشاهدين مشاهدة لونغوريا وشريل مباشرة وهما يقدمان الحفل.