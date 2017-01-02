نجم بروسيا دورتموند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب الألماني جوليان فيغل، نجم وسط ميدان بروسيا دورتموند، دخل إلى دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الملكي يرى أن اللاعب الألماني الشاب، البالغ 21 عاما، يُعدّ صفقة مستقبلية ناجحة بالنسبة له.

وأشارت “آس” إلى أن ريال مدريد يتابع تألق فيغل منذ فترة، وبات إحدى أهم أولويات النادي في أجندة تعاقداته الجديدة، إذ يعتبره مسؤولو ريال مدريد أحد لاعبي وسط الميدان الواعدين في الملاعب الأوروبية.

ويدرك ريال مدريد أنه ليس النادي الوحيد، الذي يسعى خلف فيغل، إذ ذكرت الصحيفة، يوم الأربعاء الماضي، أن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي يسعيان -أيضا- للحصول على خدمات اللاعب، الذي يشبه الإسباني بوسكيتيس في أسلوب لعبه.

ومن المنتظر أن يجتهد النادي الكتالوني ونظيره الإنجليزي في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الألماني في صيف العام الحالي، ولكن المشكلة تكمن في أن فيغل مدد لتوه تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى عام 2021، وتفضل إدارة ريال مدريد إتمام صفقة ضم فيغل في صيف 2018 وليس الصيف المقبل، إذ إنها ستسعى إلى تدعيم مركز لاعب خط الوسط المدافع، الذي لا يشغله حاليا سوى البرازيلي كاسميرو، باستعادة ماركوس يورينتي، الذي تنتهي إعارته لنادي الافيس في الـ 30 من حزيران/يونيو المقبل.