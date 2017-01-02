راموس يغيب عن أول مباراتين لريال مدريد في 2017

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يغيب المدافع والقائد سيرجيو راموس عن أول لقاءين لريال مدريد في عام 2017، الأول أمام إشبيلية في ذهاب دور الـ16 من كأس الملك، الأربعاء المقبل، والثاني أمام غرناطة في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، المقرر السبت المقبل.

ويعاني راموس من إصابة عضلية منذ نهائي كأس العالم للأندية، والتي توج ريال مدريد بلقبها وما زال يتعافى بشكل نهائي رغم عودته للتدريب مع المجموعة، لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر عدم المغامرة بإشراكه في اللقاء.

ولن يلعب راموس لقاء غرناطة في الدوري، السبت المقبل، لجمعه 5 إنذارات وستكون عودته للملاعب في لقاء العودة أمام إشبيلية في كأس الملك يوم الخميس الـ 12 من كانون الثاني/يناير الجاري.

ويفقد ريال مدريد -أيضا- في لقاء إشبيلية كلا من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإسباني لوكاس فاسكيز والويلزي غاريث بيل للإصابة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب رغبة زيدان في منحه بعض الراحة.