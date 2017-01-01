برشلونة يستأنف تدريباته دون MSN

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

استأنف برشلونة، حامل لقب الليغا الإسبانية، تدريباته بعد انتهاء فترة إجازة أعياد الميلاد، في غياب أبرز نجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار وخافيير ماسكيرانو.

وأدار لويس إنريكي أول تدريب للفريق بعد الإجازة ليلة رأس السنة الجديدة في غياب الثلاثي الهجومي النادي والمدافع الأرجنتيني المخضرم وجميعهم تنتهي إجازاتهم، غدا الاثنين، وكذلك غاب ياسبر سيليسن بسبب إصابة في عضلات ساقه اليسرى.

ويستعد الفريق لخوض أول مباراة في 2017 على أرض أتلتيك بيلباو في ذهاب دور الـ16 لكأس الملك، والتي سيغيب عنها الرباعي السابق.

ومنح لويس إنريكي لاعبيه أول أيام العام راحة قبل تكثيف التدريبات قبل موقعة سان ماميس طيلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن MSN سيخوض أولى مبارياته في العام الجديد بعد غياب 18 يوما حينما يلعب الفريق على أرض فياريال صاحب المركز الرابع.

وكان جيرارد بيكيه، المدافع الدولي، عاد من إجازته بشكل مبكر عن ما كان مقررا ليخوض التدريب يوم السبت مع باقي زملائه.