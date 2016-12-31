رونالدو يستعرض إنجازات 2016 (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتفل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وهداف ريال مدريد التاريخي بنهاية عام “حلم” بالنسبة له عبر نشر صورة متحركة لإنجازاته خلال 2016 التي يتبقى على نهايتها بضع ساعات فقط.

وتمنى “الدون” عامًا سعيدًا لعشاقه في جميع أنحاء العالم معلقًا على الصورة التي نشرها في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “عام 2016 كان بمثابة عام حلم بالنسبة لي. شكرًا على مساندتكم. وأتمنى عامًا سعيدًا لكم جميعا في 2017”.

وكلل رونالدو البالغ عمره 31 عامًا العام الرائع في 2016 بالتتويج بلقب هداف كأس العالم للأندية التي فاز بها ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي في اليابان.

وكذلك ساعد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومنتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا في فرنسا (يورو 2016) الصيف الماضي ليتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة في مسيرته.

ومؤخرًا وقّع رونالدو عقدًا جديدًا حتى 2021 مع ناديه الملكي ويأمل في قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012 والنجاح في الدفاع عن لقب دوري الأبطال في العام المقبل.