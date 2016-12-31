كوتينيو أفضل لاعب برازيلي لعام 2016

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

اقتنص فيليبي كوتينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي جائزة “السامبا” لأفضل لاعب برازيلي في 2016 متفوقًا على نيمار مهاجم برشلونة الإسباني.

ويغيب كوتينيو (24 عامًا) عن صفوف ليفربول منذ تعرضه للإصابة خلال الفوز بهدفين نظيفين على سندرلاند الشهر الماضي وكان مقررًا له أن يغيب عن الملاعب ما بين 5 و6 أسابيع.

وتألق كوتينيو قبل إصابته وطاردته عدة أندية أوروبية كبيرة على رأسها برشلونة، لكن ليفربول لا يقف عليه وواصل نتائجه الرائعة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكان الدولي البرازيلي يأمل العودة للملاعب خلال مواجهة مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم بعد إصابته في الكاحل لكن مدربه لا يتعجل الدفع به خلال المباراة.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت إن كوتينيو تفوق على نيمار وتُوِّج بالجائزة التي تعادل الكرة الذهبية التي اقتنصها كريستيانو رونالدو لكن في البرازيل.

ويشارك صحفيون ولاعبون حاليون وسابقون وجماهير في التصويت على هذه الجائزة، ليحسمها كوتينيو الذي كان زميلًا لنيمار خلال الفوز بذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في ري دي جانيرو.