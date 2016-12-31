صدمة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تلقى برشلونة خبرا سيئا مع عودته للتدريبات، استعدادا لمواجهة أتلتيك بلباو، في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بعد تأكد إصابة حارسه الثاني الهولندي ياسبير سيليسين، وغيابه عن الملاعب فترة قد تصل لأسبوعين.

وعاد الحارس الدولي الهولندي بإصابة عضلية من عطلته ولن يشارك في لقاءات كأس الملك، كما كان مقررا، في إطار خطة المدرب لويس إنريكي لمنحه فرصة اللعب كأساسي.

وكان سيليسين غاب عن الملاعب في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشارك منذ بداية الموسم في 4 لقاءات واحد في الدوري الإسباني واثنين في كأس ملك إسبانيا والرابعة في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الألماني تير شتيغن حارسا أساسيا للفريق الكاتالوني، فيما يمنح لويس إنريكي الحارس الهولندي فرصة اللعب في كأس الملك.