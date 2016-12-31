مدرب منتخب فرنسا لم يغلق الباب أمام عودة بنزيما

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

عاد المدرب الفرنسي ديديه ديشان لرواية مهاجم ريال مدريد الجزائري الأصل، كريم بنزيما، والذي يغيب عن منتخب فرنسا بعد دخوله في قضايا أمام المحاكم، بسبب الشريط الجنسي الذي كان ضحيته زميله وصديقه ماتيو فالبوينا.

وأكد المدرب الفرنسي، أنه مرتاح وينام جيدا وليس مشغولا بالقضية رغم تصريحات مهاجم ريال مدريد بأنه استبعد بسبب ضغط العنصريين في فرنسا.

وقال ديشان حول مواقفه: “ليس تصريحه هو السبب، هناك أشياء أخرى أسوأ من ذلك خلقت هذه المشكلة، سواء كان بنزيما أو آخرين ممن تحدثوا أو كتبوا مقالات أو أجروا حوارات يتحدثون عن الموضوع قبل وبعد، شخصيا أفضل الابتعاد، وأخذ خطوة للخلف”.

وأضاف: “حين أكون في منتخب فرنسا أهتم بكل هذا رغم كوني مطالبا بمسؤوليات حول الإعلام، لا أقرأ لا أسمع وأستمر في مواقفي بالنظر لما أراه داخليا، يجب عليّ أن أتعامل بهذه الطريقة وهذه الأشياء لا تمنعني من النوم”.

ويعني تصريح المدرب الفرنسي أن حالة كريم بنزيما ستكون مثل حالات لاسانا ديارا وأندريه جينياك وديمتري باييه، والذين تلقى بشأنهما انتقادات واسعة ورفض دعوتهم للمنتخب قبل أن يعيدهم في الوقت الذي نسي الجميع الموضوع، وهو ما يفتح الباب مجددا أمام مهاجم ريال مدريد للعودة ربما قبل مونديال روسيا 2018.

من جهة أخرى، نشر النجم الفرنسي على صفحته على “تويتر” صورة تؤرخ لتألقه خلال عام 2016 برفقة ريال مدريد وفوزه بثلاثة ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونشر بنزيما صورته وهو يحمل الميداليات الثلاث، التي فاز بها في 2016.