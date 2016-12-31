رونالدو يتحدث عن استثماراته الخاصة والشهرة وعلاقاته النسائية (فيديو)

المصدر: كريم محمد يوسف هجرس – إرم نيوز

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن امتنانه وشكره لجماهيره التي تعشقه خاصة في الوطن العربي.

وقال رونالدو في معرض حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، إنه فخور بحب الجماهير له وسعيد بشهرته وشعبيته ويتمنى إسعاد جماهيره.

وأضاف رونالدو: “أسعى للحفاظ على ما حققته من نجاحات في السنوات الماضية سواء على مستوى الإنجازات في كرة القدم أوالتألق مع ريال مدريد أوالعقود الإعلانية”.

وأوضح أنه يحافظ على التوازن بين عمله كلاعب كرة قدم واستثماراته، خاصة أنه ينتمي لفريق عظيم بقيمة ريال مدريد وهو الأمر الذي يجعله في منتهى السعادة.

وأشار إلى أنه يتابع أعماله الخاصة مع المديرين المسؤولين عن المنتجات والفنادق والأغطية والساعات التي تحمل اسم “cr7″، موضحًا أنه واثق في فريق العمل الذي يعمل معه باستمرار.

وأكد أنه يختبر أي منتج يحمل اسمه بنفسه سواء الأحذية أو العطور وهو أمر عظيم بالنسبة له ويحب إبداء رأيه في جودة المنتجات؛ لأنها تحمل اسمه.

وأشار إلى أنه يسعى دائمًا لعمل الخير والاهتمام بالأعمال الخيرية لمساعدة مدينته وبلاده، موضحًا أنه يحاول إسعاد الآخرين.

وأكد رونالدو أن الأشياء الحمقاء والمقالب الكوميدية مع أصدقائه هي التي تثير ضحكاته، موضحًا أن أصدقاءه الحقيقين خارج كرة القدم ويضحك معهم.

وأوضح أنه بدأ التعود على الشهرة بعد سنوات، ولكنها أصبحت جزءًا من حياته رغم بعض المتاعب من المصورين، مؤكدًا أنه يفتقد الخصوصية في حياته، ولكنه يحاول توفيرها خاصة أن الجميع يحاصره.

وأضاف: “أنا شخص سعيد أفعل ما أريد وألعب كرة القدم وعائلتي تعيش في سعادة”.

وأشار إلى أنه يحب الغناء رغم أن صوته ليس جيدًا ولكنه يهوى الموسيقى.

وشدد نجم ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى زيارة مصر يومًا ما مبديًا سعادته بشعبيته بين الجماهير المصرية وظهوره للمرة الأولى على قناة مصرية.

وقال: “أريد أن أزور هذا المكان الجميل بتاريخه الطويل الذي يمتد لآلاف السنوات”.

وأكد أنه يتمنى زيارة مصر لمشاهدة الأهرامات ونهر النيل وأبو الهول وغيرها، إذ يقول إنها أماكن تستحق الزيارة وهو ما يريده بالفعل.

وأبدى رونالدو سعادته بالوصول لهذه المرحلة من الشهرة وشعبيته الجارفة حول العالم، موضحًا أنه يعشق الجماهير وسعيد بشعبيته في أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه يحرص على تعليم نجله وإعطائه قيما جيده لأن التعليم هو صانع الإنسان ومبادئه ودائماً يطالب نجله بالتعلم والاستفادة من دراسته وتعليمه بعض الأمور التي يعتمد عليها في حياته.

وأضاف: “نجلي ولد في ظروف جيدة جدا لديه منزل رائع وسيارات فارهة، أعلم نجلي أنْ يهتم بجسمه مثلما أفعل أنا لممارسة كرة القدم”.

وأشار إلى أن المال يختلف من شخص لآخر، موضحاً أن الأهم بالنسبة له كرة القدم، والمال يمنحه الاستقلالية فقط والارتياح بعد اعتزال كرة القدم.

وأوضح أنه عندما يصل إلى المنزل عقب أي لقاء يخسره أو يكسبه يغلق الصفحة ويفكر في المباراة التالية، وبرر رونالدو وقفته الشهيرة وهو يسدد الكرة بأنها تساعده على التركيز، قائلاً: “يجب أن تكون لك طريقتك الخاصة، حاول البعض أن يقلدني ولكنني لا أقلد أحداً وسأحافظ على أسلوبي”.

وأكد أن الحظ أحياناً يؤثر على تسجيله الأهداف في بعض المباريات ويمنع الفريق أحياناً من التسجيل وهو وارد في كرة القدم.

وأضاف: “لكي تصبح كريستيانو رونالدو، عليك بالجد والعمل والإخلاص، والطفل لا بد أن يملك حلماً، ولكن الأهم أن يعمل بكل اجتهاد”.

وأكد أن الجميع يتحدث عن كثرة علاقاته النسائية، ولكنه لا يملك سوى امرأة واحدة فقط متهرباً من سؤال حول علاقته بالمرأة والمعجبات.