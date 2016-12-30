رونالدو يحتفل بجائزة جديدة مع جماهير ريال مدريد (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل وكريم محمد - إرم نيوز

تألق كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي في تدريب الفريق يوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتدرب فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام أكثر من 5000 متفرج اكتظت بهم مدرجات الملعب للاستمتاع بمتابعة تدريبات أبطال العالم.

وشهد التدريب تألق “الدون” بعد عودته من إجازة عيد الميلاد واحتفل مع زملائه في وجود الكؤوس الثلاثة التي فاز بها الفريق هذا العام (كأس أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي) التي كانت في الملعب.

واكتظت المدرجات بالعائلات والأطفال وتزينت بالبهجة والألوان والأجواء الاحتفالية الجميلة ولم يتوقفوا عن تشجيع أبطالهم على مدار الجلسة التدريبية.

وصفقت الجماهير بحرارة للاعبين لدى نزولهم للملعب واحدًا تلوَ الآخر، وكان أولهم رونالدو ثم سيرجيو راموس ثم مارسيلو ثم الأبطال الآخرون حسب موقع النادي على الإنترنت.

وكان الاحتفال برونالدو كثيرًا خاصة بعد فوزه بجائزة جديدة بتتويجه بجائزة أفضل رياضي في 2016 وفقًا لقناة “يوروسبورت” العالمية وقد احتفل مع زملائه بالجائزة بالقيام ببعض الحركات التي أسعدت الجماهير.

وحصد قائد البرتغال 40% من الأصوات متفوقًا بهامش كبير على العداء الجامايكي يوسين بولت (25%) والسبّاح الأمريكي مايكل فيلبس (12%).

وكذلك حصد لاعب التنس البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم (7% من الأصوات) ولاعبة الجمباز الأمريكي سيمون بايلز (7%) ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس (5%).

وأعرب رونالدو عن امتنانه وشكره لجماهيره التي تعشقه خاصة في الوطن العربي.

وقال رونالدو في معرض حديثه مع الإعلامي عمرو أديب إنه فخور بحب الجماهير له وسعيد بشهرته وشعبيته ويتمنى إسعاد جماهيره.

وأضاف: ” أسعى للحفاظ على ما حققته من نجاحات في السنوات الماضية سواء على مستوى الإنجازات في كرة القدم والتألق مع ريال مدريد والعقود الإعلانية”.

وأوضح أنه يحافظ على التوازن بين عمله كلاعب كرة قدم واستثماراته خاصة أنه ينتمي لفريق عظيم بقيمة ريال مدريد وهو الأمر الذي يجعله في منتهى السعادة.

وأشار إلى أنه يتابع أعماله الخاصة مع المدراء المسؤولين عن المنتجات والفنادق والأغطية والساعات التي تحمل اسم “cr7” موضحًا أنه واثق في فريق العمل الذي يعمل معه باستمرار.

وأكد رونالدو أنه يختبر أي منتج يحمل اسمه بنفسه سواء الأحذية أو العطور وهو أمر عظيم بالنسبة له ويحب إبداء رأيه في جودة المنتجات لأنها تحمل اسمه.

وأشار إلى أنه يسعى دائمًا لعمل الخير والاهتمام بالأعمال الخيرية لمساعدة مدينته وبلاده موضحًا أنه يحاول إسعاد الآخرين.

وأكد رونالدو أن الأشياء الحمقاء والمقالب الكوميدية مع أصدقائه هي التي تثير ضحكاته موضحًا أن أصدقاءه الحقيقين خارج كرة القدم ويضحك معه.

وأوضح أنه بدأ التعود على الشهرة بعد سنوات ولكنها أصبحت جزءًا من حياته رغم بعض المتاعب من المصورين مؤكدًا أنه يفتقد الخصوصية في حياته ولكنه يحاول توفيرها خاصة أن الجميع يحاصره.

وأضاف بالكرة الذهبية 4 مرات: “أنا شخص سعيد أفعل ما أريد وألعب كرة القدم وعائلتي تعيش في سعادة”.

وأشار إلى أنه يحب الغناء رغم أن صوته ليس جيدًا ولكنه يهوى الموسيقى.