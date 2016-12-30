نيمار يدمر حارس المرمى في مباراة لصالح ضحايا شابيكوينسي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

شارك نيمار نجم برشلونة الإسباني في مباراة خيرية لنجوم البرازيل القدامي والحاليين، هدفها جمع الأموال لضحايا فريق شابيكوينسي البرازيلي التي سقطت في كولومبيا الشهر الماضي.

وتألق نيمار وعدد من لاعبي البرازيلي المشاهير منهم زميله في برشلونة رافينيا والأسطورة زيكو، وسجل هداف برشلونة أربعة أهداف رائعة منها واحدا بعد مرواغة مذهلة لحارس المرمى.

وعاد نيمار للمباريات خلال الاجازة الشتوية في مباراة خيرية في استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو الذي شهد نهائي مسابقة كرة القدم في دورة ريو الأولمبية التي حسمها نيمار لصالح بلاده بركلة ترجيح حاسمة ضد ألمانيا في النهائي شهر أغسطس/ آب الماضي.

وبدأت المباراة بتحية ضحايا تحطم طائرة فريق شابيكوينسي من لاعبين وإداريين وطاقم فني وطبي، وقد تألق نيمار بشدة خلال المباراة وقام بعدة حركات استعراضية مع زملائه وسجل أربعة أهداف راوغ في أحدها الحارس بطريقة رائعة ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وكانت الطائرة تقل فريق شابيكوينسي إلى أهم مباراة في تاريخه وهي ذهاب الدور النهائي لكأس سودامريكانا.

وقتل كل أعضاء الفريق الذين كانوا على متن الطائرة باستثناء ثلاثة من اللاعبين والطاقم ونجا أيضا اثنان من طاقمها وصحافي واحد.