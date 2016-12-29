متاعب زيدان تتضاعف قبل مواجهة إشبيلية

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة الثنائي الإسباني لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش وغيابهما لفترة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

وحسب التقرير الطبي للفريق الملكي فإن النجم الكرواتي الشاب مصاب بالتواء في الكاحل الأيسر وسيغيب مدة 3 أسابيع مما يعني غيابه عن لقاءي إشبيلية في كأس ملك إسبانيا وغرناطة في الدوري الإسباني وقد يعود قبل لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني.

بينما يعاني لوكاس فاسكيز من إصابة عضلية من الدرجة الثانية وسيغيب عن الملاعب مدة تقارب الشهر.

وتعتبر إصابة الثنائي ضربة قوية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان خصوصًا أنهما قدّما مستوىً مميزًا في النصف الأول من الموسم، كما كان يعتمد عليهما كثيرًا في نظام المداورة لإراحة لاعبي الوسط والهجوم.