ريال مدريد يقترب من تمديد تعاقده مع إيسكو

المصدر: مدريد - إرم نيوز

يبدو أن قضية تجديد إيسكو لتعاقده مع ريال مدريد تعد على نار هادئة، فقد تواصل اللاعب الدولي الإسباني مع إدارة ناديه من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2018.

ورغم أن الأمر لم يتجاوز تبادل التعبير عن النوايا الحسنة من الجانبين، يرغب إيسكو في الانتظار إلى نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي، حيث أعرب اللاعب أنه لا يرى مشكلة في مدة العقد الجديد، التي قد تمتد حتى 2022، أو في الراتب، ولكنه سيحدد مستقبله طبقا لأمور رياضية بحتة لا تتعلق بالعقد أو بنوده المالية.

ويرغب إيسكو في الاستمرار مع ريال مدريد ويعتبر هذا الخيار هو أهم أولوياته، ولكنه يرغب في الانتظار ليعرف ماهية دوره في الفريق منذ هذه اللحظة وحتى نهاية الموسم.

ولعب إيسكو هذا الموسم 916 دقيقة مع ريال مدريد خلال 17 من أصل 26 مباراة خاضها النادي الملكي، كما غاب عن مباراتين للإصابة، ولعب 12 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية.