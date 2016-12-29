كريستيانو رونالدو يكشف لمعجبيه عن سيارته الجديدة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بتقديم سيارته الجديدة لعشاقه عبر صفحته على “إنستغرام”، ليواصل هوايته في جمع السيارات الفارهة ويقوي أسطوله المميز.

والسيارة الجديدة من نوع ميرسيديس GLE 63 S 4MATIC يبلغ ثمنها نحو 150 ألف يورو.

وعاد النجم البرتغالي للتدريبات رفقة فريق ريال مدريد، حيث من المحتمل أن يغيب عن لقاء ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، لكنه سيكون حاضرا في لقاء غرناطة ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وانتقل النجم البرتغالي للمدينة الرياضية لفريقه على متن سيارة Bugatti Veyron وكان يقود بسرعة وأمامه النجم الكولومبي جيمس رودريغيز.