سمير نصري يخضع للتحقيق في قضية منشطات

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تلقى الفرنسي سمير نصري، متوسط ميدان إشبيلية الإسباني، المعار من مانشستر سيتي، ضربتين في وقت وجيز، فعقب سرقة حسابه على “تويتر” والحديث عن علاقة مع عاملة جنس، فتحت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات تحقيقا حول تلقي النجم الفرنسي لعلاج عبر الوريد في لوس أنغلوس.

وقررت الوكالة الإسبانية فتح تحقيق في الموضوع، لكون قوانين الوكالة الدولية للمنشطات تمنع هذا النوع من العلاج دون رخصة، ولكونه يتضمن شكوك نقل مواد منشطة أو نقل دم، خصوصا إن لم يخبر الرياضي فريقه والطاقم الطبي.

وحسب قوانين الوكالة الدولية للمنشطات فأي علاج عبر الوريد يجب أن لا تتعدى المحلول المستعمل 50 ميليمتر، ويجب أن يخبر فريقه والطاقم الطبي بجدوى تلقيه هذا النوع من العلاج الطبي.

ويعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للمنشطات: “أي رياضي يذهب لهذا النوع من العيادات التي تستمع إلى هذه الطرق فهو مشتبه فيه حتى يؤكد براءته”.

ويحتاج “نصري” لإقناع فريقه الإسباني الحالي وفريقه الأصلي مانشستر سيتي بجدوى تلقيه مواد طبية عبر الوريد، وسيضطر للدفاع عن نفسه أمام الوكالة الإسبانية للمنشطات وقد يعيش نهاية موسم سيئ يؤدي لتوقيفه مؤقتا.