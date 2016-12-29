حسناء برازيلية تبيع بطاقة معايدة لـ2017 بقميص برشلونة

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قامت عارضة الأزياء الحسناء البرازيلية ليفيا غولو بنشر بطاقات ويوميات لعام 2017 على صفحتها على “تويتر”، مرتدية قميص برشلونة في وضع مثير، وأعلنت عن بيعها بمبلغ يصل إلى 27 دولارَا للواحدة.

ويحتاج أي شخص أو شركة لترخيص من برشلونة لاستعمال اسمه في مواد قابلة للبيع، وهو ما يطرح السؤال حول علاقة العارضة الحسناء ببرشلونة، وإن كانت المبادرة فردية أو في إطار علاقة تعاون بينها وبين الفريق الإسباني.

وتعشق عارضة الأزياء البرازيلية فريق برشلونة وسبق لها دعمه مرارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما ضم مواطنها ونجم المنتخب البرازيلي نيمار، لكن مبادرتها الجديدة قد تجرها للقضاء في مواجهة الفريق الذي تعشقه.