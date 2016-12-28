سر عشق بيكيه لنادي جونيور دي بارانكويلا الكولومبي

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

رغم أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مولود في كتالونيا ويعشق برشلونة بشدة، ويشتهر بعلاقته غير الودية مع كل ما هو منتم إلى ريال مدريد إلا أنه وقع على أحد القمصان غير قميص برشلونة ويشبه إلى حد بعيد قميص أتلتيكو مدريد.

والتقطت عدسات المصورين الدولي الإسباني صاحب التصريحات المثيرة للجدل ضد ريال مدريد وكريستيانو رونالدو وهو يوقع على قميص فريق جونيور دي بارانكويلا الكولومبي.

ولم لا يعرف فإن بيكيه لا يمكن أن يرفض أن يوقع على هذا القميص خاصة وأنه النادي الذي تشجعه صديقته الكولومبية شاكيرا.

والأكثر من ذلك فإن بيكيه نشر صورته وهو يوقع على قميص الفريق الكولومبي على حسابه في انستغرام ليثبت لصديقته أنه يحب النادي الذي تشجعه.

وجونيو دي بارانكويلا يعرف اختصاراً بجونيور هو نادي كرة قدم كولومبي مقره في بارانكويلا تم تأسيسه عام 1924 وتشجعه المطربة الشهيرة منذ نعومه أظافرها.

ويرتبط بيكيه (29 عاما) بشاكيرا التي تكبره بعشرة أعوام منذ أن تعرفا على بعضهما خلال كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا ولديهما طفلان هما ميلان وساشا.