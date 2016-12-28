متى يظهر فريق ريال مدريد النسائي؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

بدأ فلورنتينو بيريز رئيس فريق ريال مدريد الخطوات العملية لتشكيل فريق نسائي لكرة القدم تابع للنادي يبدأ الموسم القادم 2017 -2018 ولينافس بقوة محليا وقاريا في المستقبل القريب.

وعيّن رئيس الفريق الملكي أنا روسيل رئيسا لفرع كرة القدم النسائية وحدد ميزانية السنة الأولى والتي ستبلغ 15 مليون يورو وهو مبلغ مهم في كرة القدم النسوية الإسبانية.

كما من المحتمل أن يقود الفريق الألمانية سيلفيان يد المدربة السابقة للمنتخب الألماني ما بين 2005 و2016 ، وسيقوم بانتدابات قوية ووضع على رأس أهدافه مهاجمة باريس سان جرمان فيرو بوكيت.

ويأمل رئيس فريق ريال مدريد أن يتمكن الفريق النسائي من المنافسة محليا بسرعة حيث سيواجه غريمه برشلونة أحد الفرق القوية في إسبانيا والفائز بلقب الدوري الإسباني 4 مرات في الخمسة مواسم الأخيرة وخسر لقب الموسم الماضي لفائدة أتلتيك بلباو.

وسيكون هدف ريال مدريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات وهي المسابقة التي فشلت الفرق الإسبانية في التتويج بلقبها.