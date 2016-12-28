فضيحة جنسية لسمير نصري عبر “تويتر”

بات الفرنسي سمير نصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” الليلة الماضية بعد سلسلة غريبة من التغريدات صادرة عن حسابه في وقت مبكر من صباح الأربعاء

واتهمت أنارا أتانيس، الصديقة السابقة للاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، المعار حاليا لإشبيلية الإسباني، بخيانتها مع فتاة تدعى جميلة تخدم خدمات جنسية تابعة لإحدى الشركات.

ووردت عبر حساب نصري بضع تغريدات تتعلق باتصاله هاتفيا بإحدى شركات تقديم الخدمات للرجال مثل التدليك والمساج، وكذلك بعض الخدمات الجنسية وقد أورد أن فتاة تدعى جميلة تابعة لهذه الشركة ذهبت إلى غرفته في الثالثة فجرا ومارست معه الجنس وأبدى إعجابه بها للغاية.

ودعا الدولي الفرنسي السابق في التغريدات المنسوبة له الرجال الذين يشعرون بالوحدة في المنطقة ذاتها التي يقطن بها في إشبيلية بالاتصال بهذه الشركة.

ورد حساب الشركة على توتير على تغريدات نصري، قائلا: “وصلنا إلى مقر نصري بناء على طلبه للحفاظ على صحته ولياقته، في ظل هذا الموسم المزدحم من المباريات”.

وأضاف حساب نصري: “آسف يا شباب أود أن أشير إلى أن صديقتي أنارا كانت معي حينما وصلت جميلة وقد احتجزتها”.

وبعد هذه التغريدات بقليل اختفت جميع التغريدات وتم حذفها بالكامل، لكن ظهرت تغريدات جديدة جاء فيها “كل ما قلته عن وصول جميلة إلى غرفتي بالفندق في الثالثة صباحا وتقديم خدمات لي صحيح 100%”.

ونفى نصري الاتهامات في وقت لاحق، قائلا: “شخص ما اخترق حسابي وحاول نشر إشاعات وهمية وستعتذر الشركة في وقت لاحق عن كل ما تم ذكره في التغريدات السابقة”.

وبالفعل نفت الشركة في وقت لاحق ما تم نشره على حساب نصري الذي تبين أنه بالفعل تعرض لاختراق.