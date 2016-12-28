موهبة ريال مدريد تختار الرحيل إلى الدوري الهولندي

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يستعد ريال مدريد الإسباني لمنح عدد من لاعبي فريقه الثاني فرصة الخروج نحو فرق أخرى للعب بشكل أساسي واكتساب الخبرة، قبل العودة مجددا للفريق الموسم المقبل.

ومن بين الأسماء التي تطاردها عدة فرق الموهبة النرويجية مارتين أوديغارد، والذي لم يحصل على فرصة برفقة مدربه السابق في الفريق الثاني الفرنسي زين الدين زيدان، واكتفى بلعب لقاءات كأس الملك.

وعكس التوقعات قرر النجم النرويجي الرحيل نحو الدوري الهولندي الممتاز من بوابة فريقي هيرنيفن أو أياكس أمستردام، حسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، علما أن تقارير إعلامية ربطته بالدوري الفرنسي وفريق رين.

ويتواجد النجم النرويجي في أمستردام لإتمام إجراءات انتقاله للدوري الهولندي معارا لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود مجددا في الصيف المقبل للفريق الملكي.

ولن يكون أوديغارد الوحيد من الفريق الثاني للفريق الملكي المطلوبين من أندية أوروبية، إذ ينتظر المهاجم ماريانو دياز وإنزو زيدان مصيرهما خلال فترة الانتقالات الشتوية.