من لاعب ريال مدريد الذي يعشقه جمهور برشلونة؟

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” بين 300 من مشجعي برشلونة حاملي التذاكر الموسمية عن أكثر لاعب يريدون ضمه إلى صفوف النادي الكتالوني، فكان الكرواتي لوكا مودريتش هو هذا اللاعب.

ولم يختر جمهور برشلونة لا كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما أو غاريث بايل، بل الدولي الكرواتي البالغ من العمر 31 عاما.

وجاءت النتيجة لصالح مودريتش بفارق كبير لدرجة أنه تفوق على ظهير أيمن آرسنال هيكتور بيليرين بفارق كبير للغاية.

ونشرت الصحيفة نتيجة استطلاع الرأي والذي تناول أيضا مدى إمكانية برشلونة على تجاوز فارق الست نقاط مع ريال مدريد في الصدارة وجاءت الإجابة بنعم بنسبة 84%

وبدا 54٪ من الذين شملهم الاستطلاع متفائلين بفوز النادي الكتالوني بالثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

وانضم مودريتش البالغ عمره 31 عاما إلى ريال مدريد في 2012 قادما من توتنهام هوتسبير ويلعب أساسيًا باعتباره لاعب خط الوسط المركزي، لكن يمكن أيضا أن يلعب في خط الوسط المهاجم والجناح.

وشارك مودريتش في فوز ريال مدريد لقب دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للقارات العام الحالي ومن العناصر الأساسية في تشكيلة زين الدين زيدان.