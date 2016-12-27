مسؤولو أتلتيكو مدريد واثقون من بقاء سيميوني

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

يشعر مسؤولو أتلتيكو مدريد بقلق شديد إزاء قرار الأرجنتيني دييغو سيميوني بالرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي، في ظل العروض الكثيرة تلقاها وما زال يتلقاها مؤخرا من أندية إنجليزية وإيطالية.

لكن رغم ذلك يرى الرئيس السابق للنادي ميغيل أنخيل غيل مارين مقتنع تماما بأن المدرب الأرجنتيني سيبقى مع الفريق ليكمل حلمه.

ويرى مسؤولو النادي حاليا أن سيميوني لن يرحل لرغبته في استكمال مشروعه الناجح الذي يسانده النادي فيه تماما ولا يمكن أن يتخلى عن ذلك.

وقال غيل مارين لبرنامج “لا سيكستا” في التلفزيون الإسباني: “سيميوني سيبقى وأثق من ذلك وسيجدد عقده ولن يرحل بنهاية الموسم الحالي أو المقبل.. فهو في أتلتيكو منذ خمس سنوات والقرار العاقل هو البقاء لأنه سعيد مع النادي وكذلك النادي سعيد بوجوده”.

وأضاف: “الخطوة الأكثر ذكاء من الطرفين هو الإبقاء على سيميوني وعدم السماح له بالرحيل وتجديد عقده.. وتقليل مدة العقد لا تعني بالضرورة نيته الرحيل”.

وقال المدرب الأرجنتيني في حوار سابق مع صحيفة “ماركا”، إنه سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد فريق أفضل من أتلتيكو ويمكن أن يحدث أشياء كثيرة خلال عامين من الآن.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية إلى أن سيميوني يرغب في العودة لإيطاليا وتدريب فريقه السابق إنتر ميلان الذي يعاني حاليا من أزمة أعادته ليصبح أحد أندية الوسط بدلا من المنافسة على القمة.

وقاد سيميوني فريقه أتلتيكو إلى الفوز بلقب الليغا قبل عامين وكذلك صعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 سنوات قبل أن يخسر في المرتين أمام غريمه وجاره المحلي ريال مدريد.

وتفوق سيميوني على نظيره زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بعد أن فاز بجائزة أفضل مدرب لعام 2016 وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.