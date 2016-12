رونالدو يفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، خلال حفل جوائز “غلوب سوكر” العالمية، المقام حاليا بمدينة “دبي” الإماراتية، على هامش فعاليات مؤتمر “دبي” الرياضي.

ونجح رونالدو في التفوق على العديد من النجوم المتنافسين على الجائزة، وهم: زميله الويلزي غاريث بيل، والثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسى وهيغواين والانجليزي جيمي فاردي والفرنسي أنطوان غريزمان.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قدم عامًا استثنائيًا في 2016، بعد التتويج بالثلاثية القارية مع فريقه ريال مدريد “دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية”، بالإضافة إلى تحقيق حلمه بالتتويج بأول لقب مع منتخب بلاده البرتغال وهو كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016”.

يذكر أن جائزة “جلوب سوكر” تتضمن 8 فئات لأفضل لاعب في العام، وأفضل ناد، وأفضل مدرب وأفضل حكم وأفضل لاعب خليجي وأفضل ناد خليجي وأفضل لاعب عربي، بالإضافة لأفضل لاعب صيني.

Ronaldo after 4 Ballon d’Or is now on his 4th Globe Soccer Award pic.twitter.com/kmgQECR2C4

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2016