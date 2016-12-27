رونالدو يفوز بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، خلال حفل جوائز “غلوب سوكر” العالمية، المقام حاليا بمدينة “دبي” الإماراتية، على هامش فعاليات مؤتمر “دبي” الرياضي.

ونجح رونالدو في التفوق على العديد من النجوم المتنافسين على الجائزة، وهم: زميله الويلزي غاريث بيل، والثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسى وهيغواين والانجليزي جيمي فاردي والفرنسي أنطوان غريزمان.

فلورينتينو بيريز رئيس #ريال_مدريد يعلن الفائز بلقب افضل لاعب في العالم لجائزة @Globe_Soccer بالطبع .. إنه #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/0DLH3oGRWm — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 27, 2016

يذكر أن كريستيانو رونالدو قدم عامًا استثنائيًا في 2016، بعد التتويج بالثلاثية القارية مع فريقه ريال مدريد “دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية”، بالإضافة إلى تحقيق حلمه بالتتويج بأول لقب مع منتخب بلاده البرتغال وهو كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016”.

يذكر أن جائزة “جلوب سوكر” تتضمن 8 فئات لأفضل لاعب في العام، وأفضل ناد، وأفضل مدرب وأفضل حكم وأفضل لاعب خليجي وأفضل ناد خليجي وأفضل لاعب عربي، بالإضافة لأفضل لاعب صيني.