سيميوني أفضل مدرب في 2016

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم عن لقب أفضل مدرب للأندية وأفضل مدرب للمنتخبات في عام 2016، وكانت المفاجأة فوز الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، باللقب.

وعكس التوقعات التي كانت ترشح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لكونه قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، لكنه حلَّ ثانيا خلف سيميوني، فيما حلَّ الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، ثالثًا والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي وبايرن ميونخ السابق، رابعًا.

واكتفى الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة، وحامل لقب السنة الماضية بالمركز السادس خلف مواطنه أوناي إيمري، مدرب إشبيلية السابق وباريس سان جيرمان الحالي، الذي حلَّ خامسا.

ولدى مدربي المنتخبات لم تحدث أي مفاجأة وتفوق البرتغالي فيرناندو سانتوس لقيادته لمنتخب بلاده للفوز بلقب تاريخي في أمم أوروبا بفرنسا، لكن المفاجأة كانت في المركز الثاني الذي احتله السويدي لارس لاغربك، مدرب المنتخب الأيسلندي، فيما حلَّ ثالثا الألماني يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، وحلَّ الويلزي كريس كولمان، مدرب منتخب ويلز، رابعا والفرنسي ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا خامسا.