هل ينهي فابيخو مشوار بيبي مع ريال مدريد؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اتفقت صحيفتا ” آس ” و ” ماركا ” المقربتان من ريال مدريد حول سبب عدم حماس إدارة ريال مدريد في تمديد عقد البرتغالي بيبي الذي ينتهي الصيف القادم وأكدتا أن تألق المدافع الإسباني الشاب خيسوس فابيخو رفقة أنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني الدرجة الأولى دفعت زيدان لاتخاذ قرار بإعادته الصيف القادم.

ويملك ريال مدريد عقد عميد منتخب شباب إسبانيا حيث اشتراه من فريقه ريال سرقسطة في صيف 2015 وأعاره للفريق الألماني هذا الموسم الذي أصبح من أعمدته الأساسية في الدفاع ويقود الفريق بقوة نحو مراكز متقدمة في الدوري الألماني.

وشارك المدافع الشاب في 17 لقاء من أصل 19 لعبها الفريق الألماني ويعتبر من أبرز المدافعين وكان فرانكفورت يأمل في تمديد عقد البرتغالي بيبي ليتمكن من إقناع إدارة ريال مدريد بتمديد إعارة المدافع البالغ من العمر 19 سنة موسما آخر.

ويؤمن زيدان أن خيسوس فابيخو سيكون المدافع الرئيسي في الفريق رفقة الفرنسي رافاييل فاران ولذلك فكر في إعادته الصيف القادم وإدماجه في التشكلة تدريجيا كبديل رابع في وسط الدفاع بعد راموس وفاران وناتشو.

ورغم كون البرتغالي بيبي اعتبر في سنة 2016 من أفضل المدافعين في العالم لكن رغبة المدرب زين الدين زيدان في تشبيب الفريق دفعه للمراهنة على خيسوس فابيخو والتخلي عن بيبي الذي بإمكانه التعاقد مع فريق جديد في بداية سنة 2017.