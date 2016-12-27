حديث قائدي طائرة شابيكوينسي يكشف سبب سقوطها.. تعرف على ما دار بينهما

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكدت هيئة الطيران المدني الكولومبي أن الطائرة البوليفية التي تحطمت وعلى متنها أعضاء فريق شابيكوينسي البرازيلي قرب ميدلين، سقطت بسبب نفاد الوقود بعد تحقيق أولي أصدرته يوم الاثنين.

وأكد كاتب الهيئة الكولومبية أن ربان الطائرة البوليفية ونائبه تناقشا حول إمكانية النزول اضطراريا في بوغوتا أو ليتيسيا بسبب قرب نفاد الوقود لكنهما أخيرًا قررا الاستمرار في الطيران.

ونفت الهيئة فرضية العطب التقني بعد الاستماع لجزء من الصندوقين الأسودين للطائرة وقال المسؤول الكولومبي :” كانا على علم بعدم كفاية الوقود في الطائرة وربما كانت حمولتها زائدة عن المسموح به قانونيا.”

وأدت الكارثة لوفاة 75 راكبا ونجاة 6 أفراد فقط وكان الفريق البرازيلي في طريقه للعب ذهاب نهائي كوبا سود أمريكانا أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.