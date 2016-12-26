رونالدو يرفض اقتسام الكرات الذهبية مع عائلته

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في جزيرة ماديرا مسقط رأسه حيث يقضي عطلة أعياد الميلاد ولن يعود لمدريد سوى في نهاية الأسبوع الحالي لاستئناف التدريبات مع فريقه.

واستغل النجم البرتغالي العطلة ليزور متحفه الشخصي في جزيرة ماديرا مع عائلته الصغيرة وأخد صورة لكراته الذهبية الأربع التي رفض توزيعها على عائلته مفضلًا بقائها في مكانها ولم يسمح لهم بلمسها.

وكتبت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “والدتي أرادت أن تعطي كرة ذهبية لكل واحد فينا للصورة لكن رونالدو منعها من ذلك وقال إنها له وحده فقط”.

ومن المتوقع أن يغيب النجم البرتغالي عن مواجهتي إشبيلية في دور الـ 16 بكأس إسبانيا بسبب تعرضه للإجهاد.